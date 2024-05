Jonrón de J.D. Martínez en el noveno inning con dos outs evitó no hitter de Atlanta sobre Mets [Video]

El primer jonrón del slugger J.D. Martínez con la camiseta de New York Mets no solo significó el estreno en el reglón con su nuevo equipo, sino que además sirvió para romper el no hitter que Atlanta Braves había cultivado durante ocho innings y dos outs en victoria 4-1 como visitantes en el Citi Field.

Ante los lanzamientos del cubano Raicel Iglesias y sabiendo que en caso de fallar los Braves concretarían el no hitter, J.D. Martínez acudió al home con la responsabilidad de al menos conseguir un imparable para interrumpir la fiesta.

Sin embargo el poderoso toletero no se conformó con tan solo llegar a primera base sino que al primer pitcheo de Iglesias abrió los brazos y con un sólido batazo ante un lanzamiento quebrado depositó la pelota en las gradas del jardín derecho.

Apenas la pelota aterrizó fuera del terreno los gestos de Ronald Acuña Jr, que no pudo alcanzar la pelota, y de Max Fried, fueron enfocados por el director de transmisión mostrando la frustración en ambos por el no hitter que no pudieron conseguir.

Durante siete episodios Fried, as de la rotación de Braves y ganador del encuentro, silenció a la ofensiva de los Mets al trabajar por espacio de siete innings sin permitir hits ni carreras, solo otorgando tres pasaportes y abanicando a cinco rivales.

Posterior al trabajo de Fried, otro relevo de un episodio de Joe Jiménez parecía que haría posible el no hitter combinado hasta que Iglesias sufrió el batazo, que irónicamente le dio el juego salvado.

Los Braves deberán seguir esperando para conseguir un nuevo no hit no run en la divisa, siendo el último el que hace 30 años, el 8 de abril de 1994, el abridor Kent Mercker le propinó en el Dodgers Stadium a Los Angeles Dodgers, con triunfo 6-0.

Mira el jonrón de J.D. Martínez aquí:

J.D. MARTINEZ KILLS THE NO HITTER WITH A TWO-OUT HOMER pic.twitter.com/3wCIj3VQmz — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) May 11, 2024

