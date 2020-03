Adamari López vistió un moderno vestido y fue fuertemente criticada

A "La Chaparrita" de Telemundo le salieron retractores por su atuendo

Una vez más la conductora estrella de Un Nuevo Día, Adamari López, vuelve a ser criticada por el outfit que llevaba puesto. En esta oportunidad, Adamari optó por un vestido estilo camisa masculina largo, con una pañoleta en el hombro y un cinturón. A pesar de verse muy moderna y original, sus seguidores y fanáticos opinaron lo contrario.

“Estoy llegando a pensar que la visten como payaso como estrategia para llamar la atención”, “Es linda pero esa moda no me gusta, creo es la única que visten fatal, me pregunto por qué” y “Terriblemente vestida..pq la visten tan mal…cuando la vistan así solo tomen su sonrisa”, fueron algunas de las cosas que se pudieron leer en la sección de comentarios de la cuenta de Instagram del programa matutino de Telemundo.

Lo cierto es que, con un buen atuendo o sin él, la sonrisa de Adamari López le alegra la mañana al que sea y muchos se lo agradecen esté vestida de la manera que sea, no en vano sigue siendo la conductora preferida de la televisión hispana.