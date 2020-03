AMLO afirma que sí se tomó la temperatura en aeropuerto de Tijuana; acusa de montaje a periódico

El mandatario dijo que el diario Reforma hizo un montaje para publicar que no cedió a las medidas contra el coronavirus

MÉXICO – El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que sí se tomó la temperatura a la entrada del aeropuerto de Tijuana y acusó de un montaje al periódico Reforma que publicó que no quiso tomársela en un filtro sanitario, como medida para prevenir los contagios de coronavirus.

López Obrador acusó el domingo al periódico Reforma de participar en un supuesto montaje y en una provocación en un filtro sanitario del Aeropuerto de Tijuana, donde se le tomaría la temperatura.

Y es que en las redes sociales circula un video donde se ve al mandatario en el aeropuerto de Tijuana, que es abordado por personal de la aeropuerto para tomarle la temperatura, a lo que el mandatario rechaza, argumentando que ya se la habían tomado.

Lópezs Obrador llegó al aeropuerto de la ciudad fronteriza de Tijuana para viajar a Sinaloa, donde acudió a Badiraguato, tierra de Joaquín “El Chapo” Guzmán, para la revisión de un tramo carretero.

AMLO narró en un video, grabado en Culiacán, y luego en un mensaje desde Badiraguato, que cuando viajaba de Tijuana a Sinaloa en el aeropuerto se le tomó la temperatura y luego en un segundo filtro, se le intentó tomar de nueva cuenta junto con un reportero del diario Reforma.

“Ya cuando voy a entrar al avión sale un tipo, una persona, otro, pero ya con un periodista, del Reforma. Y le digo: ‘Oye, ya me tomé la temperatura'”, indicó el mandatario mexicano.

“Entonces el del Reforma me dice: ‘¿Por qué usted no se deja tomar la temperatura?’ Y siguió insistiendo de por qué no hace usted caso a las recomendaciones y le dije: ‘Pues eres un provocador, con todo respeto'”, precisó López Obrador.

Todos a casa siempre y cuando no se tengan actividades fundamentales para el bienestar y la seguridad del pueblo. Sigamos cuidando a los adultos mayores y a los enfermos. #QuédateEnCasa pic.twitter.com/I8pdZbuU7Q — Andrés Manuel (@lopezobrador_) March 29, 2020

“Hoy ese incidente, ese montaje, porque inclusive llegué a Culiacán y a la salida del avión me vuelven a tomar la temperatura y lo hago porque todos debemos hacerlo y afortunadamente 36 grados, o sea que estoy bien. Pero hoy veo las redes sociales y dicen que me negué a que me tomaran la temperatura, están muy molestos porque no aceptan la transformación”, indicó el mandatario mexicano.

Y es que el mandatario ha sido fuertemente criticado por que sigue realizando sus giras de trabajo cuando al pueblo de México se le ha pedido quedarse en casa y tener una sana distancia para evitar la propagación del coronavirus.

Aunque el mandatario afirma que sigue las recomendaciones de las autoridades de salud y que suspenderá sus giras hasta que el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell se lo prohíba.

Pero esas criticas se hicieron más fuertes, porque el fin de semana López Obrador pidió, a través de un video, a los mexicanos ahora sí quedarse en casa para frenar los contagios del COVID-19, luego que días atrás pidiera la población seguir saliendo a las calles, ya “que no pasaba” nada.

En México, hasta el momento van 993 casos confirmados de COVID-19 y 20 fallecimientos.