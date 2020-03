Chiquis Rivera se deja ver ‘destrampada’ moviendo la colita a todo lo que da

View this post on Instagram

Es Viernes y el cuerpo lo sabe! Hasta en la cuarentena somos unas DESTRAMPADAS que se saben divertir limpiamente! Literal! 🤣😂 @helen_ochoa @elyquinterooficial Mi vato anda ocupado así que la escoba me acompaño! 💃🧹 Limpiando y bailando! #LasDestrampadas (Link En Bio)