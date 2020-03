Coronavirus y sexo: lo que necesitas saber sobre tu vida sexual ante la pandemia de covid-19

El doctor Alex George y la periodista especialista en sexo Alix Fox responden a las preguntas más frecuentes de los internautas sobre el sexo y el coronavirus

¿Se puede contraer coronavirus al tener relaciones sexuales?

Posiblemente ya hayas pensado en esta probabilidad, pero no te has atrevido preguntarlo.

Para separar los mitos de la realidad, hemos consultado a dos expertos en salud que nos han aclarado ciertas dudas alrededor del sexo y el coronavirus.

El doctor Alex George es un médico de una sala de urgencias en Londres y exconcursante de Love Island, un popular reality show británico en donde aspirantes a modelos e influencers se dan cita para encontrar el amor.

Y Alix Fox es una periodista especialista en sexo y expresentadora de un programa de radio de la BBC.

¿Es seguro tener relaciones sexuales durante el brote de coronavirus?

George: Si te encuentras en una relación, viviendo con esa persona y compartiendo en el mismo entorno, tu situación no debería cambiar. Sin embargo, si uno de ustedes muestra síntomas de coronavirus, entonces tienes que aplicar la distancia social y aislarte, incluso en tu hogar. En un mundo ideal, todos deberían mantenerse a dos metros de distancia, incluso en la casa, pero esto puede no ser factible.

Fox: También es muy importante que no asumas que porque experimentaste síntomas leves de coronavirus, tu pareja también lo hará. Si muestras algún síntoma, intenta mantenerte alejado de tu pareja.

¿Y el sexo con nuevas parejas sexuales?

George: Ciertamente no recomendaría tener nuevas parejas sexuales en este momento porque existe el riesgo de que puedas contraer el virus.

Fox: No te olvides también de que algunas personas portadoras del virus no presentarán ningún síntoma. Entonces, incluso si te sientes absolutamente bien, aún podrías transmitirle la infección a alguien y estos podrían transmitirla a otras personas, ya sea a través de un contacto cercano o un beso.

Besé a alguien que conocí recientemente y esta persona ha desarrollado síntomas. ¿Qué hago?

George: Si te has besado o has estado en contacto con alguien que crees que ha contraído el nuevo coronavirus, mantente aislado. Vigila tus síntomas. Si tienes síntomas, ten mucho más cuidado. Si tus síntomas son muy graves, busca apoyo médico.

Fox: Deberíamos ser responsables el uno con el otro y con nosotros mismos en nuestras relaciones. Si has desarrollado síntomas y sabes que has besado a personas recientemente, debes avisarles. E incluso si has besado a alguien y esa persona tiene síntomas, pero tú no, también debes aislarte.

No usaba preservativos con mi pareja antes del coronavirus, ¿debería comenzar ahora?

Fox: La respuesta depende de por qué no estabas usando preservativos. Si no los estabas usando porque ambos se hicieron pruebas de detección de infecciones de transmisión sexual o si estás en una relación heterosexual antes de la menopausia y usan otro tipo de anticoncepción para prevenir un embarazo no planificado, entonces está bien. Pero si no estabas usando condones porque confiabas en el método de la marcha atrás, por ejemplo, o si estabas exponiéndote a una infección de transmisión sexual, entonces es aún más importante que uses condones ahora.

¿Puedo contraer coronavirus tocando la vagina o el pene de otra persona?

George: Si estás tocando los genitales de tu pareja, es probable que se estén besando al mismo tiempo y sabemos que el virus se transmite a través de la saliva. Esencialmente, cualquier posibilidad de transmisión de coronavirus, de la boca a las manos, o a los genitales, o la boca de otra persona, aumenta el riesgo de transmitir el coronavirus. Queremos reducir esto al mínimo absoluto, por lo tanto es realmente importante que no mantengas ningún contacto con una pareja con la que no estás viviendo.

¿Cómo puedo mantener una relación en un momento como este? No quiero estar soltero ahora.

Fox: Esta pandemia está llevando a muchas personas a repensar lo que es una buena vida sexual y lo que constituye un intercambio agradable y placentero.

He oído hablar de parejas escribiéndose historias eróticas, y personas que están saliendo y conociéndose bajo cuarentena, en lugares diferentes, aprovechando el tiempo y la distancia.

Mucha gente se ha vuelto creativa. Si usas un poco tu imaginación, hay muchas maneras de pasar un rato sexy sin estar cara a cara con alguien.

También es importante recordar que en este momento algunas personas podrían estar descubriendo que ellos o sus parejas tienen libidos diferentes.

Es posible que te encuentres en una situación en la que anteriormente solo tenías una cita por semana y de repente se encuentran viviendo bajo el mismo techo.

Podrías descubrir que quieres sexo cuando tu pareja no quiere, o viceversa. Es importante comunicar esto de una manera respetuosa y compasiva.

Vivir juntos no significa que tienes derecho a tener sexo cuando lo desees.

Y para cualquiera que se encuentre en una situación sentimental, pero no lo está pasando bien -porque se siente forzado a tener relaciones sexuales- existen líneas de ayuda disponibles para ello.

¿Tengo más riesgo de contraer coronavirus si tengo VIH?

Fox: El doctor Michael Brady de Terrence Higgins Trust, una ONG británica que ayuda a personas que viven con VIH, ha dado excelentes consejos sobre esto.

Si ya estás tomando medicamentos regulares para controlar el VIH y tienes un buen recuento de glóbulos blancos para combatir infecciones, y una carga viral indetectable, entonces no deberías tener un sistema inmunitario debilitado.

Esto significa que no corres ningún riesgo adicional de contraer coronavirus.

Si eres VIH positivo, continúa tomando tus medicamentos como lo has estado haciendo. Y asegúrate de seguir las mismas reglas de aislamiento que los demás.