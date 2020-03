Embarazo y coronavirus: Tips de una doula experta para sobrellevar la pandemia de COVID-19

"Los bebés se alimentan de nuestras emociones", asegura Claudia Reyes

Quizá no haya temor más grande en una futura madre que la incertidumbre de saber si su bebé nacerá saludable y en óptimas condiciones. Pero desde que la crisis causada por el COVID-19 fue declarada pandemia por la Organización Mundial de la Salud, quienes viven la emergencia en periodo de embarazo pueden experimentar ansiedad, temor y estrés.

Hablamos con Claudia Reyes, instructora de parto psicoprofiláctico, educadora perinatal y doula experta desde hace más de una década, para conocer sus tips para sobrellevar esta pandemia de coronavirus durante el embarazo.

“Los bebés se alimentan de nuestras emociones, por lo que es importante controlar el miedo que puede desatar esta situación de emergencia”, asegura la también madre de dos niños.

“Definitivamente no recuerdo una experiencia tan fuerte y complicada como ésta, donde en todos lados hay un miedo colectivo que se contagia. Entonces lo más importante es aterrizar nuestros miedos, específicamente ¿a qué le tengo miedo? En el caso de un nacimiento próximo, hay que tener claro si es miedo al parto, miedo a una cesárea o miedo al COVID-19″, aconseja la fundadora de la organización Novoparto, que prepara y apoya a las mujeres embarazadas para el momento del nacimiento.

Los miedos

“En este momento mi temor más grande es que mi bebé se contagie de coronavirus en el hospital o que yo me contagie e incluso muera antes de conocerlo”, expresa Maribel, una madre primeriza que se encuentra en la semana 34 de gestación.

Y éste es justamente el miedo más frecuente que Reyes ha encontrado durante esta emergencia entre las mujeres que asesora. “Temen contagiarse ellas y que sus bebés se contagien. También temen cómo será la atención que reciban cuando los médicos están tan ocupados ahora. Además, en muchos casos ya no podrán estar acompañadas durante el proceso de nacimiento, lo cual también es complicado”.

Ahora que el mundo está en situación de emergencia, Reyes sugiere a las futuras madres que se ocupen en tener pensamientos positivos y enfocar la energía que se ha acumulado durante la cuarentena, en hacer ejercicios prenatales que las tranquilicen, para que tanto la mamá como el bebé estén mejor.

-¿Cuáles son tus recomendaciones para las mujeres embarazadas en este momento tan difícil?

-Que coman bien y saludablemente, en horarios establecidos, porque a veces el nervio nos hace comer de más, de menos, o alimentos que no son convenientes. Que dejen de consumir tanta información: ya sabemos prácticamente todo lo que necesitamos sobre el COVID-19, cómo se contagia, cómo prevenirlo… Si sale algo nuevo, de alguna manera nos enteraremos, pero ahora no es el momento de ver tanta televisión porque muchas veces nos estresa más. Que descansen, tomen siestas, aprovechen este tiempo para conectarse con su bebé, para hablar con él, tranquilizarlo, leerle cuentos, ponerle música, experimentar con una lámpara sobre su pancita. Que se conecten con su propio cuerpo para que no dejen pasar ninguna señal de alerta.

Que hagan manualidades; tejer, coser, colorear -que es como meditar-, hacer cosas con las manos tranquiliza y relaja. Que practiquen la meditación y recurran a la aromaterapia. Que busquen en línea el contenido que les guste y les genere sensaciones de bienestar. Que busquen las cosas que les hagan felices para que sus bebés también estén felices.

Igualmente que busquen la manera de prepararse para el momento del nacimiento con una doula profesional. Ella les ayudará a sobrellevar su estrés. Además pueden aprovechar la cuarentena para arreglar la maleta que llevarán al hospital, organizar y lavar la ropa de su bebé, decorar su cuarto, preparar el nido. Esto les ayudará a estar más tranquilas y a enfocar su energía con ilusión.

Algo muy importante es que no se queden calladas, que busquen ayuda, admitan que no se sienten bien y lo hablen; eso no les convierte en malas madres, al contrario: si no están bien, sus bebés tampoco estarán bien. Hablen con sus doctores sobre sus miedos, porque los profesionales de salud también deberían ser capaces de entenderlas y mostrar empatía. Ellos les pueden ayudar a tranquilizarse.

Y si nada funciona para manejar su estrés, busquen un terapeuta profesional que pueda atenderles en línea.

Las consecuencias

-¿Podría el estrés por esta situación de emergencia provocar partos prematuros?

-No lo creo. El parto prematuro está más ligado a mujeres que hacen demasiado esfuerzo físico durante el embarazo, que no cuidan su alimentación, que no descansan, que trabajan mucho, que se exigen demasiado.

-¿Podría generar entonces más depresión posparto?

-Eso sí. Usualmente las mujeres no descansan mucho el posparto ni respetan la cuarentena, aunque después del nacimiento sus órganos estén desacomodados, ellas estén inflamadas y necesiten descanso aunque se sientan bien. Además, en estas condiciones que estamos viviendo, es posible que una madre tenga ya una cuarentena de aislamiento y deba sumar la cuarentena posparto; esta condición puede incrementar la posibilidad de deprimirse.

En general, la depresión posparto está ligada a mujeres que sufrieron depresión en otra etapa de sus vidas, así que si es el caso, lo mejor es buscar ayuda terapéutica desde antes del nacimiento.

Con el nacimiento del bebé, la serotonina disminuye y en general los neurotransmisores no están al 100, además no duermes ni descansas lo suficiente y tu vida cambia por completo de la noche a la mañana, por eso es tan importante prepararse no sólo para el día del nacimiento, que sólo se extenderá 24 horas, sino para lo que vendrá después y los cambios que tu vida experimentará para siempre.

-¿Crees que de alguna manera la generación de bebés que nazcan durante este periodo complicado tendrán características particulares?

-Sí creo que nacerán más niños estresados, de esos que no duermen mucho porque la propia intranquilidad de la madre no los dejó dormir durante el embarazo. Pueden ser bebés más lloroncitos, que requieran de mayor contacto físico de la madre, más demandantes. Y si a esto le sumamos un parto no humanizado, puede ser aún más complicado.

Por eso ahora, en esta situación de emergencia, más que nunca es recomendable buscar un parto humanizado o una cesárea humanizada, en donde la madre se prepare para enfrentar y trabajar sus miedos; en el que la madre realice un plan de nacimiento donde exprese lo que quiere para este momento especial. Además, que el nacimiento sea humanizado permite que la conexión entre madre y bebé sea diferente, les ayuda a llegar a casa más tranquilos y les ayuda a establecer mejor la lactancia.

Además, en estas condiciones mundiales les recomiendo muchísimo tener un parto, porque la estadía en un hospital, que ahora puede ser un foco de infección, es menor que en el caso de una cesárea. Y para eso es necesario prepararse con personal calificado. De hecho, si yo estuviera embarazada ahora, evaluaría la posibilidad de tener un parto en casa para evitar al máximo focos de infección, pero esto hay que consultarlo con el médico.

Y si es posible contar con un acompañante para el nacimiento, es necesario que ese acompañante se prepare también para que sea de real ayuda.

Lo que se puede hacer

-¿Qué recomendaciones le darías a una mujer que no pueda ser acompañada en el parto ante esta situación de emergencia, para ayudarse a sí misma?

-Que se mentalice y se centre en ella misma, que trate de respirar, si el hospital lo permite que lleve sus propios artículos para relajarse como aparatos de masaje y aromaterapia, que se conecte con ella misma, con esa parte que sabe parir que no es racional.

Nuestro cerebro tiene una parte que se llama neocórtex, que es la racional, y el córtex, que es la parte mamífera. Sobre todo en las madres primerizas, durante la labor de parto se encienden partes del córtex que no se habían usado antes, partes primitivas. Así que hay que saber que los cuerpos de las mujeres saben hacer bebés hermosos y también saben parir, hay que confiar en esa naturaleza.

Hacer un plan de nacimiento es también de gran ayuda, porque mientras la mujer está pariendo, ese plan ayudará a doctores y pediatras a saber qué quiere para ella y para su bebé en ese momento.

Si es una cuestión de recursos económicos, algunas educadoras perinatales que son contactadas por personas de bajos recursos otorgan becas de preparación para continuar con su labor social de ayudar a las mujeres durante sus nacimientos, porque lo hacemos porque nos nace, porque queremos ayudar. Por ejemplo, yo sé que mi labor es una labor social, por lo que ante la emergencia, estoy ofreciendo apoyo gratuito vía WhatsApp prácticamente las 24 horas y clases de preparación en línea por diversas plataformas. Así que pidan ayuda.

Señales de alerta

Claudia Reyes enlista algunas manifestaciones concretas de que el estrés está afectando el embarazo, para que las mujeres contacten a su médico cuando las identifiquen:

Si no saben si tienen contracciones o no.

o no. Si no se dan cuenta en qué momento se mueve su bebé .

. Si tienen dificultades para dormir o no duermen bien.

o no duermen bien. Si no comen bien.

bien. Si presentan dolor de cabeza .

. Si sienten una dureza inusual en el vientre.

La licenciada Claudia Reyes atiende consultas en línea a través del correo electrónico claurey99@hotmail.com y de WhatsApp +52155.1301.7972. Transmite sus cursos, clases y asesorías vía FaceTime, Messenger y Zoom como IPP Lic Claudia Reyes.