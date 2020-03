Semana clave para la ayuda federal a pequeños negocios

Las instrucciones para solicitar los créditos se publicarán hoy

El Secretario del Tesoro ha dicho el lunes que a final del día los pequeños negocios podrán acceder a las instrucciones para solicitar la ayuda federal. Dueños de cafés, de tiendas, restaurantes, pequeños fabricantes o artesanos y librerías entre otros negocios podrán solicitar unos préstamos de un máximo de $10 millones que se perdonarán si se mantienen los empleos.

Son préstamos para que negocios de menos de 500 empleados mantengan sus plantillas y puedan pagar la renta, los seguros y las facturas de la luz para mantener la infraestructura necesaria para poder operar cuando pase la cuarentena.

Los préstamos empezarán a estar disponibles a partir del viernes.

Y ¿Cuándo llegará la ayuda de $1,200 a los contribuyentes con Seguro Social? Mnuchin, dijo el lunes en la cadena Fox que esto ocurrirá en tres semanas para quienes tienen depósito directo con el IRS.

Esta ayuda no hay que solicitarla. Simplemente llegará aunque tomará mucho más tiempo para quienes no tienen cuentas o no se la han dado a las autoridades. Quienes normalmente reciben sus reembolsos de impuestos con cheques esperarán mucho más.