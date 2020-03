Escándalo: acusan a Mario Bautista de agresión sexual a menores en Acapulco y dan crudos detalles

El famoso cantante reaccionó de inmediato y aseguró que "no lo tomará a la ligera"

El exitoso youtuber y cantante Mario Bautista se encuentra en el ojo del huracán. Cuatro jóvenes menores de edad lo acusaron de abuso sexual en declaraciones a la revista TV Notas.

Una de las denunciantes narró que el grupo de amigas conoció al primo de Fey en un antro y él las invitó a Acapulco. El viaje resultó una pesadilla y ya en el puerto, las llevaron a una casa donde las habrían drogado.

El cantante e influencer #MarioBautista es acusado de haber violado a fans menores de edad, ya que con engaños, las llevó a una casa de #Acapulco, para alcoholizarlas, drogarlas y abusar de ellas, en complicidad con otros youtubers https://t.co/omMBjtyKTW #MartesDeTVNotas pic.twitter.com/eTBLcA6sP3 — @TVNotasmx (@TVNotasmx) March 31, 2020

“Tuve que hacerle un oral… me sentí obligada, no teníamos celulares, afuera había hombres con armas, no teníamos otra alternativa, si no, sentía que ya valí…”, señaló.

Los fans de Bautista defendieron a la estrella a través de redes sociales y horas más tarde, él mismo contestó en un comunicado.

“Me da mucha tristeza que alguien pueda hacer acusaciones tan delicadas hacia mi persona con la intención de obtener un beneficio económico a costa de dañar mi imagen y carrera”, señaló.

Molesto, el intérprete amenazó con tomar acciones en contra de lo que calificó como falsedades.

“Por supuesto, no lo tomaré a la ligera. Mi equipo está analizando cuáles son las medidas más apropiadas, incluido el tomar acciones legales por difamación contra el medio amarillista que publicó esto y que se caracteriza por publicar información falsa”, concluyó.