Giovanni Medina no deja ver a Ninel Conde a su hijo por temor a que lo contagie de coronavirus

El "Bombón Asesino" estaba de viaje, argumentó el empresario

Ninel Conde se quejó por no estar con su hijo y habló incluso de ir a tribunales, por lo que su ex pareja Giovanni Medina explicó porqué tiene a su resguardo al menor y no le permite la convivencia a la cantante.

“Ella tuvo un viaje muy largo. No sé (si fue de trabajo). Así venía siendo y cuando ella volvió a México lo pudo ver dos días, ya estaban las medidas sanitarias de emergencia”, explicó el empresario sobre una supuesta precaución para evitar que el niño se contagie de covid-19.

“Las medidas dictan que el niño esté resguardado. Como ustedes saben, cuando yo intentaba ver a mi hijo, siempre argumenté que los niños requieren a ambos padres”, explicó la tarde del miércoles al programa mexicano “De Primera Mano”.

“Yo siempre voy a promover que conviva con los dos”, aclaró.

Medina dijo que no es pareja de Ninel y que todo tiene que ver con el coronavirus, no con una revancha sentimental.

“Esta enfermedad se ha vuelto tan peligrosa, porque el contagio puede ser en una etapa que se está asintomática”, concluyó.