“¿Tú crees que alguien va a pensar: ‘yo quiero con Yalitza’?”: horribles burlas de Daniel Bisogno a la actriz mexicana de origen indígena

Cuando se lucha por lo derechos de las trabajadoras del hogar, la lucha no sólo es por y para ellas, también se lucha para que sus hijos puedan tener un futuro digno”. Estas inspiradoras palabras expresadas por Alexandria Ocasio-Cortez se quedaron grabadas para siempre en mi corazón. Tuve el honor de conocer a esta fuerte, talentosa y valiente mujer que trabaja día con día para mejorar las condiciones sociales en su país. Gracias a nuestro encuentro, pudimos escucharnos y compartir nuestro punto de vista sobre los derechos de las y los trabajadores del hogar. ¡Gracias a @aoc y a su increíble equipo por abrirme las puertas de sus oficinas en Washington D.C.! 🇺🇸🇲🇽 #alexandriaocasiocortez #TrabajadorasDelHogar