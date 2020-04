Cruda realidad: a los infartados ya no los trasladan a los hospitales de Nueva York para no congestionar más

La nueva medida es un cálculo sombrío que está destinado a salvar vidas

Las víctimas de un infarto en NYC cuyos corazones no pueden reiniciarse en la escena ahora se están quedando allí, en lugar de ser llevadas a hospitales para nuevos intentos de rescate, según una nueva guía para los médicos que responden emergencias.

La nueva medida es para evitar congestionamientos en los centros de salud, saturados con pacientes contagiados de COVID-19 en salas de emergencia y cuidados intensivos (ICU).

El Consejo Regional de Servicios Médicos de Emergencia de Nueva York, que supervisa el servicio de ambulancias de la ciudad, emitió la guía el martes en una carta interna obtenida por New York Post.

La nueva guía es un cálculo sombrío que está destinado a salvar vidas, dijo un veterano trabajador de emergencias (EMS).

“Están tratando de hacer lo que pueden con las personas que tienen más posibilidades de ser salvadas”, dijo el trabajador.

Según la regla, “si no puedes revivir en la escena, eso es todo. Ellos van a trabajar en usted, pero si no pueden recuperar el pulso, no lo transportarán “al hospital”, explicó el trabajador.

“La ventilación artificial y/o las compresiones no deben demorarse”, dice el memorando, y agrega que las compresiones torácicas “deben comenzar tan pronto como se determine que el paciente no tiene pulso”.

Pero las pautas cambian si el paciente no puede ser revivido antes de llegar a un hospital.

“No se debe transportar un paro cardíaco traumático, no traumático o cerrado a un hospital con compresión manual o mecánica en curso sin retorno de circulación espontánea (ROSC) o una orden directa de un médico de control médico a menos que exista un peligro físico inminente para el proveedor de EMS en la escena”, dijo la directiva.

“En caso de que se rescinda una reanimación y el cuerpo esté a la vista del público, puede quedar bajo la custodia de la policía de Nueva York”.