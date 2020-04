Danna Paola está en problemas 

La cantante y actriz hizo un comentario desafortunado y varios actores la señalan

Danna Paola y su compañero Jorge López conversaron con la prensa para promocionar la tercera temporada de la serie Élite de Netflix. En la historia sus personajes: Lucrecia y Valerio sostienen un romance incestuoso ya que éstos son hermanastros en el drama. Ante los medios ambos han explicado los matices de la historia que han contado y que tanto han logrado atrapar a la tele audiencia.

En una de estas entrevistas ambos aseguraron que las relaciones como las que viven Lu y Valerio no son tan extrañas, y Danna Paola por su parte añadió que algo similar a lo que ellos contaban sucedía en México, específicamente en la capital del Estado de Nuevo León, Monterrey.

“Eso pasa mucho en Monterrey, en México, se casan entre primos y así, es una locura. Saludos hasta Monterrey”, dijo la intérprete durante la entrevista.

Las críticas hacía la cantante y actriz han sido ofensivas y muchos le explican en redes que existe como modismo decirse primo o prima en Monterrey.

El actor José Luis Reséndez hizo uso de Twitter para exigirle una disculpa a la actriz e incluso le ha explicado que la endogamia no representa a su estado. Cabe señalar que el actor protagonista de telenovelas no ha perdido la cordialidad en su comentario: “Estimada @dannapaola como regiomontano y orgullosamente ciudadano de #Monterrey té exijo ofrezcas una sincera disculpa, por el desatinado comentario o burla que lamentablemente realizaste en esta entrevista. Por qué la endogamia no es algo que nos represente. Cordiales Saludos!”.

Estimada @dannapaola como regiomontano y orgullosamente ciudadano de #Monterrey té exijo ofrezcas una sincera disculpa, por el desatinado comentario o burla que lamentablemente realizaste en esta entrevista. Por qué la endogamia no es algo que nos represente. Cordiales Saludos! pic.twitter.com/bjUCABLQQh — José Luis Reséndez (@joeresendez) April 1, 2020

La revista People en español también destacó el comentario que hizo Mauricio Martínez, cantante y actor, al respecto: “Oye Danna Paola cuando estés en el extranjero haciendo entrevistas y si no entiendes por qué en Monterrey les llamamos ‘tío’ y ‘tía’ a los papás de nuestros amigos, pregúntale a un regio y listo. Eres muy querida en mi tierra. Que siga así. Besos”.