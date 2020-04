Evaluna Montaner se mostró con un sexy bikini nadando bajo el mar y envió un emotivo mensaje

View this post on Instagram

Aquí. Donde no existe otra cosa que ese momento. Donde el frío del agua te hace suspirar cuando te toca el ombligo. Donde se escucha el corazón en la cabeza y voces felices cerca pero lejos. Donde el único miedo que tienes es no saber qué está debajo de ti a menos que te quedes quieto esperando para ver (con 🤿). Donde no pasa nada. Donde pasa todo. Donde estuvimos hace un mes sin saber que llegaríamos a este nuevo mundo en el que estamos viviendo. Donde escogemos estar sin necesidad de estar. Aquí, en Su paz. 🌊 "Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera; porque en ti ha confiado." Isaías 26:3 🦈