Adultos también podrán comer gratis en las escuelas públicas de Nueva York desde hoy

El servicio se activa con horarios especiales, según haya niños o no como acompañantes

Una excelente noticia en medio de la penuria: desde hoy los adultos también podrán retirar comida gratis “preparada para llevar” en los 435 comedores escolares que ya estaban habilitados para los alumnos de NYC.

No se necesita identificación ni registro previo para obtener la comida.

El servicio podrá asistir especialmente a adultos que han quedado sin ingresos durante la pandemia y/o aquellos que ya no pueden ir a comedores públicos que han cerrado.

El alcalde Bill de Blasio dijo que quiere asegurarse de que “todos los que tienen hambre tengan un lugar donde ir a comer”.

A partir de hoy, los sitios estarán abiertos de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 11:30 a.m. para niños y familias con menores de edad. Y luego, de 11:30 a.m. a 1:30 p.m. para adultos sin niños, destacó Pix11.

Envíe “FOOD” o “COMIDA” al 877-877 o visite esta página para encontrar la escuela pública más cercana a su domicilio y evitar largos traslados durante la cuarentena.