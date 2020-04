Rashel Díaz se pone en forma y sube vídeo de su rutina en pareja a Tik Tok

View this post on Instagram

Y así terminamos el entrenamiento de hoy hahahaha 😍😂 hacer ejercicio en pareja es más divertido!!! De verdad que los lives de @ro54d son un verdadero reto! Nos dimos cuenta de que hemos mejorado muchísimo y tenemos más resistencia 🏃‍♀. Así que a activarse mi gente, nada de excusas para mejorar nuestra salud 🙋🏻‍♀. #VidaRashel #TikTok #WorkoutChallenge