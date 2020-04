Tras dar positivo a COVID-19, Camila Sodi anuncia que pronto será dada de alta: “Estamos libres”

View this post on Instagram

COVID-19 : Cada día es diferente , unos mejores que otros . Los síntomas van y vienen como en oleadas o picos .Y lo único que me me ha servido diario , es tener una actitud positiva y estar agradecida . Es una gran enseñanza para todos . Vamos a estar bien . Muy bien . Todos . Regresar a lo importante como especie . Lo importante que es estar junto a los que amas , cuidarlos , disfrutarlos y agradecerles su amor. Amar. Ver. Despertar. Ser parte de una comunidad global que no está definida por nuestra raza , ubicación geográfica, gobernantes o economía. Una comunidad global de humanos conscientes . Que se cuidan unos a otros y cuidan a su planeta 🌍 hermanos y hermanas que cuentan los unos con los otros para darse la mano en las buenas y en las malas . Ver a los ojos a un extraño y tener fe y certeza que puedes confiar en él o ella . Construyamos pues ese puente que nos falta entre el miedo y el amor y caminémoslo juntos .