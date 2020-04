¿De dónde saca ese cuerpo Becky G?

No pain, no gain...

Os lo tengo dicho muchas veces, amigas: si no trabajas, no hay cuerpo bonito. Bueno, hay algunas excepciones, pero para la mayoría de los mortales la conocida frase en inglés “no pain no gain” aplica (es necesario sufrir y esforzarse para ser exitoso).

Y nuestra querida Rebbeca Marie Gómez lo sabe perfectísimamente. Desde que Becky G, como todo el mundo la conoce, saltara a la fama con su archiconocido tema “Mayores” hace ya un tiempo, no ha parado de hacer ejercicio, sabedora de que es mundialmente conocida y de que tiene millones de ojos sobre ella y su figura…¡constantemente!

La cantante del también exitazo “Sin pijama” junto a Natti Natasha es la reina de las redes sociales y comparte en Instagram todo lo que hace para tonificar su cuerpo y sus curvas y estar en

forma. Tener unos brazos, piernas y abdomen casi perfectos no es tarea sencilla y la también actriz lo sabe muy bien.

Una buena rutina de ejercicio como caminatas, peso muerto, sentadillas, prensa, entre otros ayudan a Becky G ¡a lucir un cuerpo de infarto! En los videos compartidos por la cantante en su cuenta personal de Instagram también le vemos muy atareada haciendo ejercicios con pesas para marcar su musculatura, ¡super importante! Sin olvidarnos de su entrenador personal que la asesora y guía constantemente para conseguir resultados increíbles.

Hands up (¡manos arriba!)

¿Sabías que a Becky G también le gusta el boxeo!? La joven de tan sólo 23 años lo practica habitualmente y reconoce en su cuenta de Instagram que le encanta, ¡la tiene enamorada! La artista se

esfuerza y se esmera mucho en golpear las paletas que sujeta su entrenador. ¡Go, girl!

De hecho, la californiana admite que hace ejercicio todos los días y es por ello por lo que se siente tan bien y su cuerpo lo dice a gritos ¡Cuerpazo! Ella es un ejemplo más de que con rutina, voluntad y esfuerzo todo el mundo puede tener un cuerpo perfecto.

Sin duda la intérprete de “Mala Santa” no solo destaca por su radiante belleza sino también por su talento consiguiendo cautivar a medio mundo.

Recuerda que, si deseas comenzar a trabajar para tener un cuerpo de diez, es recomendable buscar asesoramiento profesional para orientarte acerca de los ejercicios que sean mejores para ti. Además de esto, es también recomendable consultar a un experto en nutrición. Los resultados siempre serán más efectivos si el ejercicio físico y unos buenos hábitos alimenticios van de la mano.

¡No se olviden amigas de que no hay sacrificio que no valga la pena!