Chicharito contó cómo se enteró de que lo quería el Manchester United

View this post on Instagram

I want to thank Sir Alex Ferguson & Jim Lawlor, the club staff, all the players I played with; but specially I want to thank all the Manchester United fans in the UK and all around the world for the incredible support I've had this past 4 years and all the best wishes they have for me in my new chapter!! #MUFC #GGMU #2premierleagues #19&20 #60goals #85starts #thankyou •••••••••••••• Quiero agradecer a Sir Alex Ferguson & Jim Lawlor, al staff del club, a los jugadores con los que estuve pero especialmente a todos los fans del Manchester United en Inglaterra y alrededor del mundo por el increíble apoyo que me mostraron en los pasados 4 años y sus buenos deseos para mi nuevo capítulo futbolístico! #MUFC #GGMU #2premierleagues #19&20 #60goles #85partidoscomotitular #gracias