Dónde ver telenovelas de Univision online

Puedes ver "Destilando Amor", "Rubí", "Que te perdone Dios" y más en fuboTV

Las series de TV se han convertido en uno de los géneros de entretenimiento más importantes durante los últimos años. La realidad es que para el público latino, las novelas han sido el principal pasatiempo durante muchas décadas, primero por televisión y ahora mediante plataformas digitales.

Las novelas son parte de nuestra historia, y cultura reciente, nos acompañan en momentos de dolor, felicidad y muchos sentimientos más. Todos nos hemos simpatizado, o sentido identificados e identificadas, con el o la protagonista principal; hemos llorado con ellos durante los momentos más difíciles, sentido impotencia y rabia ante los villanos y aplaudido hasta el cansancio tras el último capítulo.

Algunas novelas e historias se quedan en nuestro corazón para siempre. Por eso, ahora podrás disfrutar todas las novelas de Univision en fuboTV, la plataforma de contenido digital en donde podrás encontrar distintos tipos de programas de entretenimiento, incluyendo tus novelas favoritas.

Revive cada capítulo de las novelas que marcaron a una generación y que, a más de diez años de su estreno, siguen siendo relevantes y favoritas del público como “Destilando Amor“. Redescubre la historia de la Gaviota, Teresa Hernández (Angélica Rivera), una humilde trabajadora que se enamora perdidamente de Rodrigo Montalvo Santos (Eduardo Yáñez), y no te pierdas de una excelente trama que te hará volver a pasar grandes momentos. Y si aún no la has visto, es la oportunidad perfecta para descubrir por qué está considerada como una de las mejores novelas de los últimos tiempos.

Si lo que quieres es una historia más reciente, podrás enamorarte de la actuación de Zuria Vega como Abigaíl Ríos y Mark Tacher como Mateo López en “Que te perdone Dios”, una interesante historia de amor prohibido durante generaciones y enredos familiares. Siente rencor por la maldad de Fausto López-Guerra (Sergio Goyri), y acompaña a Abigail por un largo camino de descubrimiento, bondad y amor.

Si lo que buscas es revivir una de las novelas más impactantes de la que tengamos recuerdos, puedes elegir “Rubí“. Esta inolvidable producción que consolidó a Bárbara Mori como una de las actrices con la mejor interpretación de un personaje que se recuerde, ahora en manos de Camila Sodi, quien da vida a Rubí Pérez Ochoa, una bellísima mujer que aprovecha sus atributos para ir escalando posiciones, haciéndose de amigos influyentes hasta convertirse en una mujer poderosa y con mucho dinero.

Revive cada capítulo de estas y más novelas online por Univison, a tu ritmo y como tú lo desees, en una plataforma que te permitirá vivir este género de una manera distinta. Ahora puedes ver las novelas que más te gustan y llevarlas contigo, ya sea en tu teléfono celular o alguna tablet, todo esto gracias a fuboTV.