Sensual y en la ducha: Gaby Ramírez parodia a la hondureña que se quejó porque le dieron jabón Zote

La playmate y presentadora de Estrella TV tomó con humor el incidente

Hace unos días una migrante hondureña se volvió viral al quejarse de que el gobierno mexicano le entregó un jabón para bañar perros.

“Jabón de perro nos mandaron, ve. Este jabón es para bañar perros, no para la gente”, dijo muy enojada la mujer al tiempo que sostenía el jabón Zote y lo mostraba a los presentes. “Esto que mandaron es una mierda, con esto no se come quince días”, expresó la mujer.

Gaby Ramírez, conductora de Estrella TV, se burló de la manera más divertida y sensual posible. Con un video en su Tik Tok, ironizó y mandó un mensaje a sus seguidores.

“En la vida hay que ser agradecidos con lo poco o mucho, la enseñanza de este domingo es tiempo arar la tierra para poder sembrar #jabónzote. Me habían pedido #challenge de #iwillsurvive aqui está de como me lavo las manos con un jabón grandote !!!”.

Nadie puede ignorar el mensaje de la playmate mexicana que además lució sus encantos en la ducha.