Alcalde anuncia plan de entregas a domicilio para que nadie pase hambre por crisis del coronavirus

De Blasio instó nuevamente a cualquier neoyorquino que no tenga recursos para alimentarse a que acuda a alguno de los 435 centros de entrega de comida gratis

Producir este contenido que estás leyendo cuesta dinero. El dinero que permite que los escritores, editores y demás personal de El Diario puedan mantener a sus familias. Nosotros no cerramos nuestro contenido como hacen otros medios, porque queremos que todos puedan leerlo, también aquéllos que no puedan pagar una suscripción.

El impacto que ha dejado la crisis del coronavirus en la Gran Manzana lo están sintiendo principalmente miles hogares neoyorquinos de bajos recursos, muchos de ellos latinos, que ante la falta de trabajo y ayudas económicas no tienen ni siquiera opciones para comer. Por ello,el alcalde Bill de Blasio reafirmó este martes el compromiso de la Ciudad de que en medio de la pandemia nadie en los cinco condados pasará hambre, y detalló las múltiples maneras como entregarán alimentos a los más vulnerables y personas necesitadas.

“No dejaremos que ningún neoyorquino aguante hambre. Hemos estado planeando esto desde el comienzo de esta crisis para abordar el problema del hambre”, dijo el Alcalde durante su visita a la escuela pública PS1, en el Bajo Manhattan, uno de los 435 sitios en toda la ciudad que están ofreciendo bolsas de comida diarias para todo aquel que lo necesite, sin importar ni estatus ni cantidad.

“Tenemos mucha gente preguntándose literalmente, de dónde sacaré mi próxima comida y quiero ser claro: mi misión es que no dejaremos que ningún neoyorquino se quede con hambre“, reafirmó el mandatario local, quien manifestó que debido al cese de trabajos y la crisis económica que la pandemia ha generado en la ciudad, se estima que al menos 500,000 personas enfrenten desempleo.

“El número es asombroso. La proyección inicial es que al menos medio millón de neoyorquinos están sin trabajo o pronto lo estarán… a ese nivel de desempleo y dificultades económicas, es algo que solo puede compararse con la Gran Depresión“, agregó el Alcalde, al tiempo que advirtió que en las últimas tres semanas la Ciudad ya ha entregado 2.6 millones de comidas .

De Blasio explicó que las comidas se pueden recoger en todos los centros de comidas entre las 7:30 a.m. y la 1:30 p.m., de lunes a viernes.

Los niños y familias podrán pasar entre 7:30 a.m. y 11:30 a.m., y los adultos de 11:30 a.m. a 1:30 p.m. sin ningún tipo de identificación.

Ahora entregarán a domicilio

De Blasio anunció además, que como parte de este esfuerzo conjunto entre el Departamento de Educación, el Departamento de Adultos mayores y la Oficina de Emergencias de la Ciudad, ahora se pondrá en marcha un plan que aquellas personas más vulnerables que no se puedan desplazar hasta los centros de comida, podrán recibir sus alimentos en sus hogares, como parte de un programa de entregas a domicilios, y para ello deben comunicarse con el 311 y hacer su respectiva solicitud.

“Cualquier persona que no pueda salir, que no pueda hacer que alguien les traiga comida, y que no pueda permitirse el lujo de usar opciones de entrega privadas puede inscribirse para comidas de emergencia a domicilio a través de NYC.gov/GetFood o llamando al 311“, agregó la Alcaldía, destacando que más de 515,000 comidas han sido entregadas ya en 50,000 hogares individuales.

De Blasio dijo además que junto al plan de comidas, se está pidiendo a las familias e individuos que sean elegibles para obtener cupones de alimentos SNAP o asistencia en efectivo, que se registren.

Para conocer el lugar más cercano a su casa: