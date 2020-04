Alcalde De Blasio: “Ningún neoyorquino pasará hambre por el coronavirus”

Expanden la entrega gratuita de comidas en las escuelas a los adultos aunque no tengan niños

El alcalde Bill de Blasio emitió una orden para expandir a partir de este viernes el programa de comidas gratuitas que se entregan en las escuelas públicas, conocido como ‘grab-and-go’, permitiendo que ahora todos los neoyorquinos que estén pasando hambre debido a la crisis del coronavirus, aunque no tengan hijos, puedan recibir un desayuno, almuerzo y cena.

Los alimentos ya preparados y empaquetados estarán disponibles en 435 escuelas públicas en los cinco condados, y los necesitados podrán recibir a la misma vez las tres comidas diarias, sin necesidad de hacer una cita previa o mostrar una identificación.

“Sabemos que la gente está sufriendo”, dijo De Blasio el jueves al anunciar la expansión del plan, agregando que “no queremos que nadie pase hambre en la ciudad, por lo que no solo será ahora para niños, sino también para adultos. Todos los que tienen hambre tienen un lugar al que ir a buscar comida”.

El programa ha estado funcionando para los estudiantes y sus familias desde que fueron cerradas las escuelas públicas a mediados de marzo debido a la crisis del coronavirus, pero desde este viernes cualquier adulto de la ciudad también se podrá beneficiar.

De Blasio explicó que ahora las entregas de comidas funcionarán en dos horarios: de 7:30 a.m. a 11:30 a.m. para los adultos con niños, y de 11:30 a.m. a 1:30 para los adultos solos.

La Alcaldía indicó que la emergencia de salud provocó que los comedores públicos y los almacenes de alimentos o ‘food banks’ hayan cerrado, a lo que se une que miles de personas están perdiendo sus trabajos y ahora no pueden comprar comida, situación que está generando una grave crisis alimentaria en la Gran Manzana.

“Hemos hablado mucho sobre el hecho de que cada vez habrá más personas que necesitarán alimentos porque seamos sinceros, aunque gracias a Dios hay una ayuda federal que llegará ahora a través de la ley de estímulo, todavía la gente está esperando por esa ayuda que apenas viene en camino, y mientras tanto muchas personas siguen perdiendo sus empleos, quedándose sin sus ingresos, y que ahora están luchando para poder pagar la comida”, expresó el mandatario municipal.

La misión de Kathryn García

El Alcalde anunció que la comisionada del Departamento de Sanidad Kathryn García será la encargada de garantizar que la Ciudad cumpla con su misión de ayudar a cada neoyorquino que esté pasando necesidades.

“Su trabajo es asegurarse de que los alimentos estén disponibles para todos los que los necesiten y desarrollar un plan más amplio para las próximas semanas. Ella está trabajando ahora especialmente con el Departamento de Educación, que aunque ya tenía sitios de alimentación para nuestros estudiantes, ha tenido que ampliarse a escuelas que no solían tener este plan de comida, para convertirlos en nuevos sitios disponibles para que los niños necesitados pudieran conseguir alimentos”, explicó De Blasio.

El Alcalde insistió que se garantizará que a nadie, sin importar su condición, se le niegues estas comidas preparadas: “Si otras personas en el hogar necesitan comida, también pueden obtenerla para ellos. Cualquiera que tenga hambre puede venir a estos 435 sitios, puede obtener las tres comidas para usted y su familia de forma gratuita. Nadie será rechazado, realmente quiero enfatizar que no hay que pagar nada y que nadie será rechazado”.

¿Dónde buscar comida?: