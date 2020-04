El video de Lis vega mostrando el trasero en bikini hilo dental

View this post on Instagram

HOY SENTI UN FUERTE CAMBIO EN MI INTERIOR, HOY EMPIEZO A VOLAR AUN MAS HACIA DENTRO DE MI ALMA, MAS LLENA DE AMOR DE CONCIENCIA, NADA ESTA PERDIDO SI TU TE LO PROPONES, CUANDO SIENTES QUE NO PUEDES MAS,SOLO TIENES QUE RESPIRAR, OBSERVAR Y ESCUCHAR, TE SEGURO QUE EL UNIVERSO TE HARA LLEGAR EL MENSAJE QUE NECESITAS, #LACLAVEESTAENELAMORENENAMORPROPIO 🕉🕉🕉🕉💙 . . . . .#fitness #fit #motivaciónfitness #vidafit #exatlon #powerwoman #sisepuede #DISCIPLINA #constancia #pasion #dieta #rutinas #cubana #ACTRIZ #cantante #bailarina #urbano #CANTAUTORA #cuba #mexico #cubanosporelmundo #REGUETON #trap #musica #ONLYLIFE #miamibeach #Miami