Primer médico muerto por coronavirus en EEUU usó la misma mascarilla por más de una semana

Frank Gabrin laboraba en East East Orange General Hospital de Nueva Jersey

El doctor Frank Gabrin muerto por coronavirus en Nueva Jersey utilizó la mascarilla para prevenir la enfermedad por más de una semana ante la alegada falta de equipo en East East Orange General Hospital.

“Se podría decir que tuvo esa máscara por más de una semana. Le dieron un kit de emergencia para que tenga contacto con personas con coronavirus. Supuestamente, se la tenían que cambiar cada día, pero nadie la cambiaba”, dijo a Univision su esposo Arnold Vargas.

La administración de la institución médica indicó, mediante un comunicado a la cadena, que supuestamente cuentan con equipo suficiente de protección y que Garbin laboraba en otros hospitales del área.

Garbin, que tenía 60 años y residencia en Nueva York, es considerado el primer empleado de la salud de una sala de emergencia de Estados Unidos en morir de coronavirus.

El nativo de Pennsylvania, supuestamente, se estaba recuperando cuando, tuvo una recaída y falleció.

“En algunos de los últimos mensajes que me envió, me decía que estaba trabajando 18 horas al día pero que no tenía síntomas, al principio, y que estaba haciendo lo que podía para ayudar”, declaró su hermano Michael a Pittsburgh Post-Gazette. “Nosotros no hablamos mucho por el teléfono porque estaba muy ocupado. Nosotros lo amábamos y lo vamos a extranar”, agregó el pariente.

El trabajador de la salud murió el 31 de marzo junto a su esposo, con quien se había casado hacía nueve meses, y con quien vivía en Manhattan.

Gabrin comenzó a mostrar síntomas como fiebre alta y dificultad para respirar el viernes antes de su muerte, detalló Michael.

Al notar que se sentía mal, decidió permanecer en su casa con la esperanza de recuperarse.