El secreto de Kylie Jenner para convertirse en toda una empresaria

La socialité es la multimillonaria más joven y tiene una gran proyección en las redes sociales

Kylie Jenner presume de ser la más joven y adinerada del clan Kardashian-Jenner y es que la empresaria logró transformar su imagen en todo un negocio de la industria del maquillaje. Y si bien su madre, Kris Jenner, asegura que su pequeña logró hacer su fortuna “por sí misma”, gran parte de su éxito se lo debe a la proyección que le dio el reality show Keeping up with the Kardashians. Pero ¿cómo llegó Kylie a construir su imperio? Aquí te contamos su secreto.

Actualmente tan solo en Instagram la socialité tiene más de 169 millones de seguidores, es decir que es una de las principales influencers que existen en la red social. Esto lo ha logrado con mucho trabajo de interacción con sus fanáticos, quienes la siguen muy de cerca a raíz de su aparición en el programa.

En el año 2016 debutó con Kylie Cosmetics publicitando sus productos únicamente a través de sus redes sociales Es decir, Kylie al principio no tuvo que invertir mucho en publicidad, pues prácticamente su influencia era suficiente para hacer que sus millones de fanáticos adquirieran sus productos. En ese año lanzó tres kits para labios que inmediatamente se terminaron. Ahí fue cuando se supo que Kylie sería sumamente exitosa. Y la cosa apenas iniciaba.

Lo cierto es que el secreto de Kylie fue enfocarse en lo que realmente la obsesionaba, esto era el maquillaje el cual siempre ha sido una parte importante de su vida. Otro de sus trucos fue encontrar su nicho, esto fue a la par con el crecimiento acelerado de sus seguidores. Por último logró aprovechar al máximo esa exposición.

Así, para su cumpleaños número 18 la más pequeña del clan se cotizaba aún más que sus famosas hermanas. No cabe duda que Kylie tendrá muchos grandes proyectos a lo largo de su vida y por lo pronto, parece que su título de la multimillonaria más joven del mundo no lo perderá.