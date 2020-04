Por debajo de la mesa Myrka Dellanos deja sus piernas al descubierto en ‘Al Rojo Vivo’

View this post on Instagram

Cuando hablamos de PROFESIONALISMO Y CREDIBILIDAD sin duda alguna hablamos de @myrkadellanos 👱🏻‍♀️quien es uno de los rostros más queridos de televisión hispana, y a lo largo de su trayectoria se ha ganado el reconocimiento y el cariño del público, quienes la han seguido desde sus primeros años en Univision, en 1992 cuando estuvo al frente de #PrimerImpacto. Sin duda alguna es una mujer valiente y ejemplar que impone presencia cuando esta frente a una pantalla, con su estilo único al presentar las noticias llega a los corazones de millones al entrar a sus hogares cada tarde. Por esto y por muchas cosas mas #MYRKADELLANOS sigue siendo la consentida de los noticieros en la televisión hispana. Acompañenos cada tarde en @alrojovivo por @telemundo a ver a esta gran profesional del periodismo y maravilloso ser humano que con su dulzura sigue ganando nuestros corazones. ❤️ 📺👑