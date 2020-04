Bernie Sanders apoya a Joe Biden: “Debemos unirnos para vencer al presidente más peligroso”

El senador Bernie Sanders (Vermont) apoyó públicamente la campaña del exvicepresidente Joe Biden.

“Debemos unirnos para derrotar al presidente más peligroso de la historia moderna”, escribió Sanders en su cuenta de campaña de Twitter, donde compartió un mensaje conjunto con Biden.

We must come together to defeat the most dangerous president in modern history. I'm joining @JoeBiden's livestream with a special announcement. https://t.co/AC3zh3ChX3

— Bernie Sanders (@BernieSanders) April 13, 2020