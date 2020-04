Actriz de Televisa se hartó del papel de “la gorda”, renunció a todo y empezó de cero en EEUU

"Me pagaban bien poquito y me dio coraje"

Fueron 15 años del papel “de la gorda”, sin importar su talento, los productores nunca la consideraron para un papel principal, por lo que se hartó. Christina Pastor dejó su trabajo como actriz en Televisa, renunció a todo e inició de cero en Estados Unidos. Fue la mejor decisión de su vida.

La mujer que participó en “Alborada”, “Zacatillo”, “Un lugar en tu corazón”, “Corazones al límite”, “Por ella soy Eva” y “Las tontas no van al cielo”, no tuvo miedo en buscar un mejor futuro.

“Me pagaban bien poquito y me dio coraje. A mí económicamente no me convenía seguir siendo actriz… Cada vez que iba con un ejecutivo era que me dijeran que yo no había trabajado lo suficiente, que necesitaba hacer casi el 100% de capítulos de una telenovela para que me pudieran pagar un poquito más. Y yo decía ‘pero es que eso no depende de mí’, o sea ni modo que me ponga en huelga en el pasillo de Televisa. Cada proyecto era empezar de cero, aunque llevaras 5, 7, 8 novelas con popularidad o sin popularidad”, dijo quien participó por última vez en la pantalla chica en “Qué pobres tan ricos”.

En un canal de música mexicano era “La Gorda Sansores”, lo que siempre fue un estigma.

“Siempre demeritaron mi trabajo los ejecutivos. Siempre me dijeron que tenía que trabajar más, si era posible yo creo otros 15 años más y por eso justamente después de Por ella soy Eva decidí hacer mi vida. También quería casarme y tener una familia y veía que ahí no tenía un futuro. Aunque sí me hizo muy popular Por ella soy Eva económicamente a mí ya no me convenía el medio”, contó a People en Español.

Christina tomó sus cosas y partió de México a Nueva Jersey, donde ahora es madre de tres chicos y empresaria.

“Me casé y adopté 3 chamacos que ya vivían en Nueva Jersey. Era más fácil que me mudara yo… Ya no pienso salir en pantalla chica, si acaso hago algo en YouTube”, finalizó.

