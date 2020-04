Andrea Legarreta de “Hoy” de Televisa reparte despensas a personas afectadas por la pandemia de coronavirus

View this post on Instagram

#QueAyudarSePongaDeModa Ya hice la selección de las primeras 25 familias!! Aquí mi primera familia que recibe su despensa!! Ya están en camino otras más!! Que felicidad poder ayudar de alguna manera a nuestra gente que más lo necesita!! Dios las bendiga hermosuras! Deseo que este apoyo sirva de mucho y se queden unos días cuidándose en casa 🏠❤️ #quédateencasayoteapoyo HEY a TODOS mis amigos que se quieran sumar a la causa y apoyar a nuestras familias, escríbanme y les cuento cómo! #EsTiempoDeAyudar #quedateencasa #VamosMéxico #FuerzaMéxico SI PODEMOS!