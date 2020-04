Aneliz Aguilar presume su belleza en un vestido de lunares

View this post on Instagram

Hope everyone had a happy Sunday! My family and I always celebrate Easter with a brunch or a lunch. This time since we can’t go out we all pitched in and cooked together! Definitely a new experience but a great one! How did you guys spend your Sunday ? The last picture is of a cake my sister and I made today that I’m quite proud of! 🙈. #stayhome . . Espero que hayan tenido un domingo a gusto y feliz! En los domingos de Pascua, mi familia y yo siempre lo celebramos con un brunch o con una comida en familia. Este año nos la pasamos cocinando todo el día juntos. Fue una nueva experiencia pero estuvo increíble! Como pasaron su domingo? La ultima foto es de un pastel que hicimos mi hermana y yo que me encanto! #yomequedoencasa