Da positivo a coronavirus Juan Ramón de la Fuente, representante de México ante la ONU

El también exrector de la UNAM dijo que sus síntomas son leves, pero que permanece en cuarentena rigurosa

MÉXICO – El representante de México ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Juan Ramón de la Fuente reveló que dio positivo al COVID-19, por lo que se encuentra en cuarentena rigurosa y trabajando en casa.

“Fui positivo al COVID-19 y me sometí a una cuarentena rigurosa. Aunque estoy sano, tengo 68 años, que es un factor de riesgo. No obstante, mi evolución clínica ha sido muy benigna, prácticamente sin síntomas, como ocurre en 8 de cada 10 personas que contraen el virus”, escribió De la Fuente en su columna, en el diario El Universal.

Indicó que trabaja de manera remota, pues apenas la semana pasada envió a la Asamblea General de la ONU un proyecto de resolución en el que México pide que haya acceso efectivo a medicinas, pruebas diagnósticas, vacunas y equipo médico para enfrentar la pandemia del COVID-19.

La iniciativa, que retoma la solicitud del presidente Andrés Manuel López Obrador ante el G20, se someterá en la Asamblea General esta semana.

El documento, enviado por la representación diplomática de México en Nueva York, contempla que la ONU asuma el papel activo de garantizar el acceso a medicamentos y equipos médicos a través de una cooperación internacional efectiva y solidaria.

Además del exsecretario de Salud, otros dos miembros del Servicio Exterior Mexicano (SEM) han tenido coronavirus. Ambos se recuperaron.

De la Fuente, quien fuera también rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) indicó ha encontrado un enorme sentido de seguir laboralmente activo.

“Me tranquiliza saber que mi familia y mis colaboradores están todos bien. Siempre guardamos sana distancia. Mi distancia de ellos ha sido física pero no social, estoy en constante comunicación con todos ellos. Menos aún me he distanciado afectivamente, al contrario, en todo caso ha habido una mayor cercanía. Sugiero que hablemos de distanciamiento físico (que no social) con acercamiento afectivo. Si usted no lo ha hecho, inténtelo, verá que funciona bien. Se cuida, protege a los otros, y puede establecer una genuina relación amorosa con la gente que le significa algo en su vida. De la forma como procesemos nuestra experiencia, individual y colectiva, dependerá nuestro futuro”, precisó De La Fuente.