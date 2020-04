Exjugador del América, Jérémy Ménez, se comparó con Kaká

El francés aceptó que fue indisciplinado en su carrera

El francés Jérémy Ménez era una de las grandes promesas del fútbol de su país, jugó para equipos como el PSG, Mónaco y el Milan, sin embargo, sus malas decisiones e indisciplinas marcaron su carrera.

El exjugador del América dio una entrevista a la Gazzeta dello Sport donde aceptó sus deficiencias y se comparó con el brasileño Kaká.

“Podría haber hecho mucho más, pero no trabajé lo suficiente. Pensé que el talento era suficiente. En el entrenamiento, dijeron que yo era tan fuerte como Kaká, luego hice algunas tonterías. Era joven, pero nunca sentí la presión. Esta palabra no me representa”, dijo.

"Podría haber hecho mucho más" De las comparaciones con Kaká y el arrepentimiento de Jérémy Ménez. 🔥 😱https://t.co/6mS0bfMMof — Futbol Picante (@futpicante) April 13, 2020

Asimismo, recordó que Sir Alex Ferguson lo quería en el Manchester United, oferta que rechazó.

“Ferguson me quería, así que fui a Inglaterra para ver las estructuras. Todo fue fantástico, pero no tenía ganas de salir de Francia. Yo era muy joven, no me arrepiento. Estaba seguro de que llegaría el mejor club. No tenía miedo”, apuntó.

Tras su paso por América donde no dio los resultados esperados y fue descartado por Miguel Herrera para continuar, Ménez fichó con el Paris FC de la segunda división de su país.