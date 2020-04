Trump presume decomiso de $29 millones en cocaína hecho en Centroamérica

En medio de tuits en contra de gobernadores, defendiendo su estrategia contra el coronavirus y amagando con abrir “pronto” al país, el presidente Donald Trump compartió la historia de un decomiso de droga valuada en $29 millones de dólares.

“Mi Administración está comprometida a proteger a la Patria del flagelo de los narcoterroristas y traficantes que buscan desestabilizar a los Estados Unidos y nuestro hemisferio”, escribió. “¡Nuestros despliegues militares en El Caribe y el Pacífico Oriental perdurarán hasta que se neutralicen estas amenazas!”.

El mandatario acompañó ese mensaje con un reporte de la Guardia Costera y las autoridades costarricenses, quienes incautaron el jueves pasado aproximadamente 1,700 libras de cocaína con un valor estimado de más de $29 millones de dólares.

La droga fue hallada en un barco de pesca en aguas internacionales del Océano Pacífico frente a América Central.

My Administration is committed to protecting the Homeland from the scourge of narco-terrorists and traffickers seeking to destabilize the United States and our Hemisphere. Our military deployments in the Caribbean & Eastern Pacific will endure until these threats are neutralized! https://t.co/iOKSK1NeNf

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 14, 2020