Aislinn Derbez no oculta a Kailani nada de su separación de Mauricio Ochmann

"Nunca le he guardado secretos y no pienso empezar a hacerlo"

Han pasado ya algunas semanas desde que Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann anunciaron que su matrimonio había llegado a su fin, pero que se separaron en los mejores términos y aunque han estado pasando juntos la cuarentena, ambos se preparan para cuando todo acabe y rehagan sus vidas, por lo que la actriz ya empieza a hablar con su pequeña Kailani para que no sienta tan brusco el cambio.

La hija mayor de Eugenio Derbez estuvo de invitada en el podcast de Roger González y señaló que siempre ha procurado mantener una comunicación activa con la nena de 2 años y le cuenta todo lo que pasa a su alrededor con el lenguaje adecuado para alguien de su edad y la separación con el actor no será la excepción.

“Yo le comunico todo siempre, entonces le explico así perfectamente todo lo que está pasando desde que era bebé. La parte de la comunicación ayuda mucho a que no haga tantos berrinches y cosas así. Nunca le he guardado secretos y no pienso empezar a hacerlo. Además nos permite tener una relación mucho más estrecha”, dijo Aislinn.

Para finalizar, la actriz aseguro que Kailani tiene un carácter que le gusta mucho, pues casi no se enoja ni llora, obedece cuando se le dan instrucciones y entiende lo que se le dice; sin embargo, confesó que el que la nena no esté yendo a la guardería se ha vuelto todo un reto, pues aprovechaba ese tiempo para arreglar la casa y ahora no puede.