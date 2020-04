La razón por la cual tu gato acerca su trasero a tu rostro

Esta extraña acción que suelen tener los felinos con su familia humana tiene un significado muy especial

Si tienes un gato seguramente has vivido una extraña escena de la que quizá aún no tengas respuesta, algunas veces tu felino ha acercado su trasero a tu cara como si te lo estuviera enseñando y no sabes por qué.

La respuesta a este comportamiento la da Mikel Delgado, experto de la Facultad de Medicina Veterinaria de la UC Davis, quien asegura que esta actitud responde a una actitud de amabilidad, es un saludo amistoso para ellos y nada tiene que ver con una actitud de alerta ni nada negativo, según 20 minutos.

De acuerdo con el especialista, entre gatos es algo normal y cotidiano en sus vidas que se huelan mutuamente como una forma de saludar o confirmar la identidad de otro gato, así se reconocen unos a otros de su especie.

Para los humanos puede ser un poco complicado de entender, para para los gatos el olor es más importante que la visión a la hora de reconocerse entre sí. Con este acto, los gatos pueden estar “invitándonos” a verlos o dándonos un saludo amistoso.

Te puede interesar: Gato baila con su amo en video y conquistan Tik Tok

Leer más: Charlie, el perro ciego cuidado por un cachorro conquista Instagram