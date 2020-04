Liberan un preso como medida de prevención por coronavirus y aprovecha para cometer un asesinato

Un recluso de Florida cometió un homicidio el 20 de marzo en Tampa, un día después de haber sido liberado de la cárcel en un esfuerzo por evitar la propagación del nuevo coronavirus, según dijo el sheriff del condado de Hillsborough, Chad Chronister.

“No hay duda de que Joseph Williams aprovechó esta emergencia de salud para cometer crímenes mientras estaba fuera de la cárcel esperando la resolución de un delito no violento de bajo nivel”, comentó Chronister en un comunicado.

— WPLG Local 10 News (@WPLGLocal10) April 15, 2020