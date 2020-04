Paty Manterola bailó y cantó en shortcitos de jeans subiendo así la temperatura en las redes sociales

View this post on Instagram

Sin duda uno de mis mejores aliados para seguir con mi dieta saludable estando en casa es @sunwarrior 😍 normalmente me tomo 2 licuados de proteína vegana al día, uno por la mañana y otro por la noche. Además que es bajo en azúcares y alto en proteína ¡Sabe deli! 😋 #Sunwarrior #vegan #protein #healthylifestyle #healtyfood