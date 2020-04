Trump ordena dejar de financiar a la Organización Mundial de la Salud

El presidente culpa a la OMS de "encubrir la propagación del coronavirus" mientras él enfrenta críticas sobre su respuesta a la crisis

Donald Trump se enfrentó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) la semana pasada cuando acusó a la institución sanitaria de referencia internacional de “centrarse en China” durante la gestión de la pandemia del coronavirus. En aquel momento amagó con dejar de financiarla y este martes ha cumplido su amenaza.

El presidente dijo en su conferencia de prensa diaria que planea suspender la financiación estadounidense a la OMS mientras revisan su papel en lo que definió como un “mal manejo y encubrimiento de la propagación del coronavirus”.

Trump anunció el movimiento contra el organismo internacional en un momento en el que se enfrenta a duras críticas sobre la respuesta a la pandemia. En la sesión informativa de este lunes, el mandatario proyectó un video editado con el que pretendía ensalzar su gestión de la crisis con declaraciones de políticos y otros personajes públicos.

En otro de sus intentos de no asumir su responsabilidad durante la coyuntura económica que atraviesa el país y el mundo entero, Trump culpó a la OMS de lo que él describió como la “nefasta decisión de oponerse a las restricciones de viaje desde China y otras naciones”.

En febrero, la institución internacional advirtió que dichas restricciones no eran efectivas para frenar la transmisión del virus, según publicó The New York Times. El mandatario estadounidense señaló que esa indicación permitió que COVID-19 se propagara por todo el mundo.

Los límites de entrada al país que se impusieron a extranjeros que viajaban desde el gigante asiático y desde países europeos es el único argumento que el presidente utiliza para tratar de demostrar que se anticipó a las consecuencias de la crisis sanitaria. Sin embargo, algunos informes han apuntado que el Gobierno de Estados Unidos podría haber estado advertido incluso mucho antes de que el virus se convirtiera en pandemia.