Vecindarios latinos de la Gran Manzana esperan por nuevos centros de pruebas de coronavirus

El incremento de la tasa de contagios en comunidades hispanas no se detiene. Se estima que clínicas comunitarias hagan test rápidos

El potente impacto del coronavirus entre los hispanos y los más pobres de la Gran Manzana, obliga a nuevas estrategias para apoyar a esta población que pasó a ser la más vulnerable frente a la pandemia.

En los próximos días, se dispondrán de nuevos centros de pruebas de descarte en las áreas más deprimidas de los cinco condados, que coinciden con vecindarios que son el hogar de comunidades hispanas y afroamericanas.

Los sitios seleccionados son clínicas comunitarias de East New York en Brooklyn, Morrisania en El Bronx, Harlem en Manhattan, Jamaica en Queens y Clifton en Staten Island.

La selección de estos nuevos puntos de pruebas de COVID-19 no son casuales, responden a una ecuación que suma alta población hispana y negra, que vive en áreas con códigos postales categorizados como de “bajos ingresos”, a lo cual se adiciona que son los vecindarios que están en el mapa, como los más afectados por la pandemia.

Tal es el caso de las comunidades de Morrisania en El Bronx, en donde se ubican los códigos postales 10456 y 10459. Allí el 58.2% de los residentes son de origen hispano, el 38.4% afroamericano y la tasa de infección es una de las más altas del estado, de acuerdo con las estadísticas oficiales del Departamento de Salud de la Ciudad (DOHMH).

Un perfil similar se registra en Harlem, epicentro de comunidades boricuas, dominicanas y cubanas en donde se concentra el porcentaje más elevado de contagio en Manhattan.

NYC a la espera de los insumos

Tras el anuncio del alcalde Bill de Blasio de los nuevos servicio de prueba, este jueves las autoridades de Salud de la Ciudad no pudieron detallar si existirán protocolos distintos para tener acceso a los ‘test’, ni la fecha exacta en la cual se dispondrá de los nuevos servicios.

“Tendrán prioridad los más vulnerables, a la medida que tengamos más información la iremos compartiendo. Haremos notificaciones, cuando se abran los servicios”, dijeron voceros de NYC Health + Hospitals a El Diario.

El mandatario municipal explicó que para que la ciudad de Nueva York pueda salir de la crisis, se debe llevar a escala un programa de pruebas rápidas, que alcance a un mayor número de personas.

Por ahora, solo se realizan pruebas confirmatorias a quienes presenten cuadros muy graves de salud y estén hospitalizados con dolencias como neumonía.

“Para llegar a la fase de transmisión de bajo nivel, necesitaremos practicar muchos más test. Para llegar a la fase en la que derrotamos al coronavirus y básicamente no haya transmisión, necesitaremos también muchas más pruebas. No estamos cerca de eso ahora. Esto es en lo que nuestro gobierno nacional debe centrarse en primer lugar “, dijo.

De Blasio agregó que la expansión de las pruebas en la ciudad, depende completamente de obtener los suministros necesarios de fuentes fuera de la ciudad.

La Ciudad espera que el Gobierno federal proporcione a la ciudad de Nueva York, en las próximas horas, los insumos para descartar el COVID-19 a 110,000 personas, incluidos 25,000 kits de prueba específicamente para hospitales de la ciudad y además los cinco nuevos sitios de prueba.

“El coronavirus no está teniendo el mismo impacto en todas partes, aunque veamos que cada comunidad, cada código postal se ha visto afectado y todos conocemos a las personas que sufren o incluso a personas que han fallecido. Vemos una gran disparidad. ¿Quién ha sido el más afectado? Comunidades de color, comunidades de bajos ingresos. Personas que son vulnerables porque no han recibido la atención médica que necesitaban”, reiteró De Blasio.

Otra herramienta: texto al COVID-19

En la última semana, se conocieron sobre centenares de reportes de personas que fueron enviadas a sus hogares luego de presentar síntomas o estar confirmados en coronavirus, sin embargo empeoraron y fallecieron.

Tal fue el caso la semana pasada del boricua Jorge Cruz, de 35 años, quien fue devuelto a su casa en Brooklyn en dos oportunidades, luego de presentar dolencias asociadas con el virus. A los pocos días murió.

Para trata de evitar al máximo este tipo de situaciones, NYC Health + Hospitals anunció este lunes el lanzamiento de su plataforma de monitoreo de síntomas basada en mensajes de texto al COVID-19 en el hogar, para pacientes que han sido dados de alta del servicio de urgencias con sospecha o confirmación del virus, pero que no han requerido ser hospitalizados.

Este programa de monitoreo, ayudará a que el sistema de atención de salud pública continúe liberando capacidad dentro de sus instalaciones, para atender a los pacientes más gravemente afectados por COVID-19, mientras supervisa y evalúa la salud de los pacientes en riesgo de forma remota.

“NYC Health + Hospitals se está apoyando en métodos innovadores y eficientes para monitorear las necesidades de atención médica del paciente de forma remota durante la pandemia COVID-19,”, dijo el presidente y CEO de NYC Health + Hospitals, Mitchell Katz.

“Es muy complicado que te hagan un test”

El mexicano Rodolfo Arias, de 45 años, estuvo dos semanas con síntomas leves del coronavirus en su apartamento en Jackson Heights. en Queens, a principios del mes de marzo. Al ir a urgencias médicas del Hospital Mont Sinai en Astoria, le indicaron que no calificaba para la prueba y que lo más recomendable sería mantenerse en reposo en casa.

“A los días empecé a sentirme peor, con más problemas respiratorios y cansancio. Luego de averiguar en varios sitios, pude hacerme la prueba en un centro en Staten Island. Cuando a la semana me llegó el resultado que resultó positivo, ya me encontraba bien. Yo tuve la suerte que no me agravé más, pero pudo no haber sido así”, relató.

Rodolfo narra que pudo constatar que solo le hacen los test a quienes están muy mal, a los ancianos y quienes tienen enfermedades crónicas.

“Pero estamos viendo que gente joven y sana está muriendo. Entiendo que media ciudad no puede estar hospitalizada y chequeada 24 horas por un médico, pero es hora que se hagan más pruebas, eso sería un paso para estar más alertas, creo yo desde mi ignorancia del tema”, concluyó.

¿Dónde se realizarán los nuevos test?

Clínica Comunitaria Morrisania ubicada en la 1225 de la Avenida Gerard en El Bronx

Clínica Comunitaria East New York en el 2094 de la Avenida Pitkin en Brooklyn.

Clínica Comunitaria en Sydenham en la calle 264 oeste de la calle 118 en Harlem, Manhattan

Clínica Comunitaria en la 165 de Avenida Vanderbilt de Staten Island.

Clínica Comunitaria en Jamaica, Queens (Está por determinarse)

¿Dónde están los actuales centros públicos de prueba?