Youtuber mexicana Lizbeth Rodríguez truena contra quienes la acusan de violar la cuarentena

“Usen, usen tantito los ojos; me tienen harta”, expresa en un video

La youtuber mexicana Lizbeth Rodríguez tronó contra usuarios de redes que supuestamente divulgaron que andaba en la calle grabando videos en violación a la cuarentena en el país por el coronavirus.

En una de sus historias recientes de Instagram, la exchica Badabun dijo que los rumores la están volviendo “loca”.

“A ver, me están volviendo un montón loca. Sí saben que estoy en mi casa, ¿verdad?. Están viendo mis pelos, ¡ya!”, expresó Rodríguez visiblemente enojada.

“Voy a bloquear a algunos que digan que estoy saliendo de mi casa. Eso quiere decir que no me quieren, que no ven mis historias; porque saben, los que ven mis historias, los que ven mi contenido, yo estoy aquí, que tengo mucho contenido grabado, que tengo muchísimas fotos”, agregó la youtuber.

“Usen, usen tantito los ojos; me tienen harta”, puntualiza.

En las más recientes publicaciones en su cuenta de Instagram destacan varios videos de la sección “Exponiendo infieles” que moderaba cuando formaba parte del equipo de Badabun.

Adicional, se ve una serie de fotos en una playa; aunque la ubicación se desconoce, así como otras fotos profesionales en solitario.