Cuomo se enfrenta con Trump y le exige invertir en kits de pruebas de coronavirus

El Gobernador denunció que el Gobierno federal se está lavando las manos sobre su obligación de invertir recursos en puntos clave como los test, ayuda a hospitales y negocios para reabrir el estado

La clave para la reactivación de Nueva York está en el incremento de las pruebas de COVID-19 a la población, pero si el Gobierno federal continúa negándose a proveer ayuda en el suministro de ese tipo de tests, Nueva York no se va a recuperar.

Esa fue la denuncia que este viernes hizo el gobernador Andrew Cuomo, tras criticar fuertemente a la Administración Trump por querer “lavarse las manos” en la reapertura del estado, justo cuando en las últimas 24 horas se registraron 630 muertes más, elevando la cifra total de fallecidos a 12,822, de los cuales, 7,890 son de los cinco condados, manteniendo a Nueva York en la cima de la pandemia a nivel nacional.

“Trump dijo 11 veces ‘No quiero involucrarme en las pruebas, es demasiado difícil, es demasiado complicado’. Sé que es demasiado complicado, por eso es que necesitamos la ayuda (del Gobierno federal)”, manifestó Cuomo desde Albany, agregando que el Presidente no puede venir ahora a decir que es responsabilidad de los estados encargarse de los kits de pruebas para reactivar las cosas, cuando Washington no entrega los recursos que se necesitan para exámenes, ayuda a negocios, hospitales y reactivación de la economía.

“Solo le está diciendo a los estados ‘hagan esto’, ‘hagan lo otro’. Depende de los gobernadores, pero ¿hay algún financiamiento para que yo pueda hacer estas cosas que quiere que hagamos?: No”, aseguró el mandatario estatal, recalcando que con las pruebas se podrá determinar quienes tuvieron el virus y generaron anticuerpos para que regresen a trabajar y quienes no, para hacerles seguimiento. “Lo que está haciendo (Trump) es pasarnos la carga sin darnos los dólares“.

El líder demócrata advirtió que hasta el momento en el Estado se han realizado unas 550,000 pruebas, con las que se han detectado 226,198 contagios, 122,148 de ellos en la Gran Manzana y advirtió como buena señal que siguen disminuyendo las hospitalizaciones, que son del orden de 17,000, pero su preocupación es que cada día en promedio llegan 2,000 nuevos pacientes con COVID-19 y urgen más kits de pruebas.

“No podemos mantener la economía cerrada por siempre, no se puede. La sociedad no puede a nivel económico ni personal, resistir eso. Vamos a movernos a otra fase en la que planearemos la reapertura económica, y al mismo tiempo teniendo en cuenta la salud pública… Por eso necesitamos contar con la capacidad de hacer más pruebas, capacidad que ahora no existe”, recalcó Cuomo.

Nueva York se ha quedado “quebrado”

El mandatario advirtió que Nueva York se ha quedado “quebrado” por el gasto de emergencia que ha tenido para hacerle frente a la crisis y enfatizó que si la Administración Trump no le lanza un salvavidas, el panorama luce muy oscuro.

“Gastamos tanto dinero cada día que jamás soñamos gastar. Estamos pagando y no tenemos dinero. No podemos seguir haciendo cheques si no tenemos fondos… el Gobierno federal no se puede lavar las manos en esto y decir que los estados debemos encargarnos de las pruebas”, agregó el Gobernador, criticando como la Administración Trump otorgó $25,000 millones en ayudas a las aerolíneas y no hace lo mismo con los estados.

“Por qué no nos muestra tanta consideración a los estados como hizo con sus negocios grandes y sus aerolíneas”, dijo Cuomo, mencionando que los gobernadores están solicitando $500,000 millones a Washington y que una buena parte de esos fondos deberían caer en Nueva York, debido a que ha sido el estado que más ha sufrido los efectos de la pandemia a nivel de vidas y económico.

“Hasta que no tengamos una vacuna, no podemos hacer otra cosa (que depender de las pruebas). No vamos a escuchar pronto un día que toto terminó y que se acabó la pesadilla y podemos despertar. Se van a incrementar (los caos) y tenemos que ser inteligentes… las pruebas son todo un reto, nadie lo ha hecho antes, pero es lo que necesitamos hacer”, destacó Cuomo.

Ataques a Cuomo en Twitter

Tras sus declaraciones, Trump saltó al ruedo y dijo en su Twitter que el Gobernador debería “pasar más tiempo ‘haciendo’ y menos tiempo ‘quejándose'”, y mencionó que ayudó a Nueva York cuando dijo no tener suficientes camas en los hospitales para atender a los pacientes con COVID-19 y creó 2,500 en el Javits Center y 1,000 en el buque militar Comfort.

Cuomo respondió que el Estado está muy agradecido por ese gesto, pero insistió en que la preocupación y la necesidad urgente ahora son las pruebas.

“¿Cuántas veces quiere que le de las gracias? Y digo ‘gracias’ por hacer su trabajo. Ese era su papel como Presidente”, dijo el Gobernador, quien le lanzó un par de frases con mucha ironía. “¿Quiere que le diga gracias? ok, Gracias por hacer su trabajo. Gracias por participar en un mínimo de responsabilidad federal (…) si quiere le mando un ramo de flores”.

El mandatario estatal aseguró por otro lado que, por ahora, y ante la negativa del Gobierno federal de tenderle la mano a Nueva York con los kits de pruebas, emitió una nueva orden ejecutiva para instruir a los 310 laboratorios especializados en virología que hay en el estado, que busquen la manera de crear kits, pero advirtió que jamás pudieran tener la capacidad de elaborar todos los test necesarios, ya que en el estado hay 19 millones de personas, 9 millones de ellos en la fuerza laboral activa.

Cuomo también ofreció los laboratorios del estado para ayudar a sumarse a la búsqueda de una vacuna contra el virus.

“Esto solo se termina cuando tengamos una vacuna (…) Todo lo que podamos hacer para trabajar con el gobierno federal para que la vacuna se realice más rápido, estamos prestos a ayudar. Queremos que se use a Nueva York como laboratorio. Estamos listos, dispuestos, de cualquier manera”, agregó el mandatario.

