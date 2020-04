Gobernador de NY afirma que no hay dinero para ayudar a indocumentados afectados por la pandemia; alcalde les ofrece $20 millones de George Soros

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, declinó el jueves comprometerse a proporcionar efectivo de emergencia estatal directamente a los inmigrantes indocumentados afectados por el coronavirus, citando el enorme problema fiscal de Albany.

A Cuomo se le preguntó sobre la decisión del gobernador de California, Gavin Newsom, de dar $500 dólares por persona a unos 150 mil inmigrantes indocumentados de su estado que no puede recibir asistencia en el paquete de estímulo de $2.2 billones aprobado por la Casa Blanca y el Congreso.

“Lo estamos investigando, pero tenemos problemas financieros reales”, respondió Cuomo.

Inicialmente Cuomo buscó responsabilizar a Donald Trump y al Congreso al abordar el tema de proporcionar ayuda a los indocumentados. “El gobierno federal debería tener una política más inclusiva”, dijo.

“Pero eso es un sueño imposible. Trump y los Republicanos del Congreso, e incluso algunos Demócratas, se oponen a proporcionar ayuda federal” a los indocumentados, editorializó New York Post.

Cuomo dijo que el estado enfrenta un posible déficit de $10 mil millones a $15 mil millones de dólares por los colapsos económicos causados ​​por la pandemia COVID-19, y señaló que canceló los aumentos programados para los trabajadores del gobierno estatal.

“Cuando estás en la quiebra, sería irresponsable hacer estas cosas”, dijo el gobernador.

Activistas criticaron a Cuomo por no respaldar a los inmigrantes indocumentados como lo hace su homólogo Newsom en California.

“CA supera a NY una y otra vez. Cuomo ha brindado CERO alivio a los inmigrantes indocumentados”, dijo en Twitter el grupo “NY Communities for Change”.

Mientras tanto, el alcalde de NYC, Bill de Blasio, anunció un programa de ayuda de emergencia para inmigrantes, financiado por una donación de $20 millones de dólares de Open Society Foundations, del multimillonario George Soros.

El programa proporcionará efectivo de emergencia a hasta 20 mil inmigrantes, incluidos los indocumentados. Las personas serán elegibles para $400 dólares, las parejas $800 y una familia con niños $1 mil.

Aún no se han anunciado los detalles de cómo se canalizará la entrega de ese dinero.

CA outdoes NY over and over again.

Cuomo has provided ZERO relief to undocumented immigrants. https://t.co/TEk3GD5OhQ

— New York Communities for Change (@nychange) April 15, 2020