Residentes de Nueva York planean una huelga de no pago de renta en mayo

Los organizadores de la protesta quieren una mayor intervención del Gobierno para ayudar a los inquilinos

Muchos neoyorquinos pagaron la renta de abril con el último cheque del salario que recibieron o unos humildes ahorros. Ese fue el caso de María Abeja, una mujer a la que la crisis del COVID-19 le dejó sin casas que limpiar. La semana pasada contó a El Diario que abonó la renta de su apartamento de Staten Island. “Pero en mayo, no se si podremos”.

La moratoria de desalojos no es suficiente para muchas personas y por ello organizaciones de activistas comunitarios hicieron este viernes un llamado a la acción colectiva para no pagar el alquiler el 1 de mayo.

El objetivo de esta ‘huelga de no pago de renta’ es que al menos un millón de neoyorquinos no cancele lo que deben a los caseros el próximo mes.

Organizaciones como New York Communities for Change, Riverside Edgecombe Neighborhood Association, Woodside on the Move, Housing Justice for All, Met Council on Housing y VOCAL-NY están pidiendo al gobernador Andrew Cuomo que cancele la renta durante la pandemia del coronavirus. Lo que se quiere es que no sea obligatorio pagar los meses de abril, mayo y junio al menos.

Los cheques y depósitos que manda el Gobierno por un máximo de $1,200 para adultos y $500 para niños son una fracción de lo que necesitan familias para mantenerse en un momento en el que se han perdido millones de empleos, se recortan horas de trabajo y faltan los ingresos en muchas familias. De hecho, en las familias de inmigrantes que usan su ITIN para pagar impuestos, no habrá ni cheque ni depósito.

A nivel nacional la mayoría de los alquilados han hecho lo que han podido para cumplir con su obligación y según The National Multifamily Housing Council (NMHC), hasta el 12 de abril el 84% de los inquilinos de 11.5 millones de apartamentos a los que hacen seguimiento habían pagado total o parcialmente la renta. En marzo el 91% pagó a su casero.

Pero la situación es cada vez más difícil porque la capacidad de ahorro no es elevada ni para las personas de ingresos bajos ni para las que los tienen medios en una ciudad en la que el precio medio de un apartamento de una habitación ronda los $3,000 mensuales, según Renthop.

Los organizadores de la huelga quieren que participen en este acto de impago no solo quienes no puedan realmente hacer frente al costo sino también edificios enteros que se hayan organizado para no hacer efectivo el pago o aquellos que pueden pero no pagan como acto de solidaridad.

El coronavirus ha hecho aún más grave la crisis de la vivienda en una ciudad en la que varias generaciones de familias tienen que vivir en un mismo apartamento para poder pagarlo. Los organizadores de esta huelga de pago de renta creen que la crisis actual es insostenible dada la falta de ingresos.

“Por eso es por lo que además de la cancelación de la renta, los organizadores están llamando por más intervención federal en el mercado de la vivienda y más ayudas directas a los inquilinos así como el realojamiento permanente de los desamparados“, dicen en su comunicado.

La crisis de los alquileres es sistémica para buena parte de los caseros, sobre todo los pequeños y familiares que no poseen grandes líneas de crédito para refinanciar y van a tener dificultades para pagar las hipotecas.