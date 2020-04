Video: ¡Vaya poder! Anthony Joshua no tenía piedad de sus rivales desde su etapa amateur

Desde su etapa como boxeador amateur, Anthony Joshua ya mostraba un gran poder de puños en su etapa amateur, el cual perfeccionó y lo convirtió en el temible campeón mundial de peso completo de la AMB, OMB y FIB que todos quieren retar.

En redes sociales se publicó un video de Joshua cuando iniciaba en el boxeo, el cual muestra una combinación de golpes letales que no sólo mandaron a su oponente a la lona, sino que hicieron que volara su careta de protección. Tras el impacto, su rival no pudo mantenerse de pie.

💥 A young Anthony Joshua scoring a knockout in the amateurs, taking his opponent's headguard clean off…

[🎥 @AnthonyFJoshua] pic.twitter.com/yxv5KbfRHG

— Michael Benson (@MichaelBensonn) April 17, 2020