Iván ‘Bam Bam’ Zamorano dio a sus favoritos para ganar la eLiga MX

El exfutbolista disfruta comentando el torneo virtual para TUDN

La eLiga MX apenas tiene una semana de haber comenzado y ha sido un rotundo éxito, ya que el torneo virtual ha funcionado para acercar y entretener a los aficionados en México en medio de la pandemia por el coronavirus.

En entrevista para La Opinión, el exfutbolista Iván Zamorano aplaudió la iniciativa y apuntó que está disfrutando esta faceta de comentar los juegos virtuales para TUDN.

“En estos momentos difíciles que estamos viviendo hay que estar reinventándose. El canal ha encontrado una fórmula interesante, una experiencia nueva, creo que la eLiga MX ha también atacado un poco ese tema de lo que los jugadores estaban haciendo hasta ese momento en la cuarentena, creo que hay un poco más de alegría, la gente también se ha enganchado“, apuntó el ‘Bam Bam’.

De igual manera, confesó que a raíz de la eLiga MX se ha interesado en los videojuegos y lo ve como una manera de estar cerca del balompié, a pesar de que se encuentra detenido por la crisis mundial.

“Nosotros que formamos parte directa también estamos haciendo algo distinto, por ejemplo yo no era muy adicto al play, pero ahora con la eLiga MX me he transformado con mi hijo, hasta juego con él. Muchas veces cuando pasan este tipo de situaciones hay que reinventarse, todos echamos de menos el fútbol, pero como no se puede jugar es indudable que esto nos hace estar más cercanos a lo que tanto amamos”, agregó el chileno.

El exjugador del América habló del desempeño de los equipos hasta el momento y dio a sus favoritos para ganar el torneo, por supuesto, no dejó fuera a sus adoradas Águilas.

“Creo que Ormeño (Puebla) ha jugado muy bien ha hecho funcionar al equipo muy bien, ha hecho muchos goles, tiene un equipo muy equilibrado porque muchas veces se dice que lo importante es hacer goles, pero si te hacen goles también no tienes un equipo equilibrado, no vas a llegar a ningún lado. Creo que lo que hizo Giovani dos Santos en el partido más interesante, el América vs. Tigres con Nahuel Guzmán, hizo cosas muy buenas si se mantiene seguro va a ser uno de los jugadores que puede llegar bastante lejos“, comentó el ídolo de la Selección Chilena.