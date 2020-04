“Pensé que me iban a matar”: enfermera latina robada y golpeada por jóvenes camino al trabajo luego de superar el coronavirus en NYC

Martha Toscano, una enfermera de la ciudad de Nueva York que volvió a trabajar tras recuperarse del coronavirus, fue atacada camino a ayudar a otros pacientes, por un grupo de adolescentes que la golpearon y huyeron con su bolso.

Toscano acababa de salir de una estación del Metro camino al trabajo en el Hospital Bellevue de Manhattan, alrededor de las 10:30 p.m. del miércoles, cuando unos 15 matones se acercaron y la arrojaron al suelo.

“Pensé que me iban a matar”, dijo Toscano, de 60 años, en una declaración telefónica al New York Post desde su apartamento en Queens. “Me pegaron en la cabeza, en la cara, corrí y me caí al suelo y me seguían pegando”.

La paliza fue interrumpida por tres hombres que conducían por la calle y gritaron, recordó Toscano. “Gracias a Dios vinieron estos ángeles, porque nadie estaba en la calle, nadie”.

Los buenos samaritanos levantaron a la enfermera e intentaron perseguir a los asaltantes para recuperar su bolso, sin éxito.

Al día siguiente, la policía arrestó a tres de los presuntos agresores, incluidas dos chicas de 14 y 15 años, y otro adolescente masculino, llamado Deshaun Harrison (19), quien tiene una larga lista de antecedentes penales. Fue acusado de robo en segundo grado.

Los tres sospechosos son residentes de un hogar grupal cercano administrado por la Administración de Servicios para Niños (ACS) de la ciudad, dijeron las fuentes.

Toscano sufrió rasguños y golpes en todo el cuerpo, pero pudo escapar del ataque sin lesiones graves.

“Tengo dolor en todo mi cuerpo”, dijo. “Mi espalda, mi cuello, golpes en mi cabeza, incluso en mis codos”.

Después de que la revisaron en su hospital, regresó a su casa alrededor de las 4 a.m. y tuvo que llamar a su arrendador para ingresar a su apartamento, ya que sus llaves, así como su identificación y tarjetas de crédito estaban en el bolso robado.

La valiente profesional de la salud no trabajó durante dos semanas después de ser contagiada por COVID-19 y acababa de obtener la autorización para volver a laborar. “Mi primer día de regreso fue el domingo… y luego esto”, dijo Toscano, llorando.

Previamente sus tres hijos adultos le habían rogado que dejara de trabajar, temiendo que contrajera la enfermedad mortal.

Ahora se está recuperando en casa y no sabe cuándo volverá a trabajar por lo aterrorizada que quedó. “Tengo tanto miedo”, afirmó.

“I thought they were going to kill me,” Toscano, 60, said in a phone call from her Queens studio Thursday.

“They hit me on the head, on the face, I run and fell on the floor and they keep hitting me.” https://t.co/gQh5Xa8R2L

— Linda (@Atlantiso1) April 17, 2020