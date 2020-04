Por una buena causa, Marjorie de Sousa invita a mantener un cuerpazo de infarto durante la cuarentena

View this post on Instagram

Cómo me gustaría estar aquí!!! 😍😍😍 #muypronto #todoserámejor #valoracuandolotienes #teamovida #teamo #detumanoseñor #creoconfío #marjoriedesousa #sol #brillandofuerte #lavidaesunhermosoregalo #quedateencasa #yomequedoencasa #19días #comoteamovida ❤️🌈🙏🏻🕯🤗 saldremos adelante. 🌈🌈🌈🌈🌈