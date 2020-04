VIDEO: Trabajadores de un refugio de perros en Florida aplauden ante las jaulas vacías

Durante el encierro por el coronavirus, la compañía de una mascota se ha vuelto muy importante para decenas de personas a lo largo de Estados Unidos.

De acuerdo a asociaciones de protección a los animales, las solicitudes de adopción en línea han crecido hasta en 200 por ciento.

“Ahora hay un gran interés en acoger perros y gatos”, dijo Tracy Elliott, presidenta de la Sociedad Contra la Crueldad de Chicago. “Tenemos cientos y cientos de personas esperando”.

Por eso se hizo viral un video de empleados de un refugio, en Florida, que aplauden ante las jaulas vacías de perritos.

WOW, Volunteer staff at a Florida kennel cheer in front of empty dog cages after all the dogs were adopted—for the first time in the kennel's history!pic.twitter.com/54xMY5516G

— Trevor Coult MC (@TrevorCoultMC) April 17, 2020