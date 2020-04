Actualización: Identifican al tirador hispano que mató a un policia e hirió a otros dos en Texas

SAN MARCOS – El Departamento de la Policía de San Marcos identificó a los tres policías que estuvieron involucrados en un tiroteo fatal el sábado por la noche en un complejo de apartamentos donde los oficiales respondían a una llamada de violencia familiar.

Los policías fueron emboscados por un hombre hispano, uno de los oficiales fue baleado de muerte, los otros resultaron gravemente heridos.

El incidente ocurrió en las instalaciones del complejo Twin Lake Villas Apartments.

El oficial Justin Putman, 31 años, fue herido mortalmente durante el tiroteo y los oficiales Franco Stewart y Justin Mueller acabaron heridos.

Our thoughts and prayers are with the San Marcos Police Department, as well as the families of fallen Officer Justin Putnam, wounded Officer Franco Stewart, and wounded Officer Justin Mueller.

These brave men ran toward evil to save lives. Rest easy Ofc Putnam. pic.twitter.com/UmMt4Mfm5A

— K9s of Valor (@k9sofvalor) April 19, 2020