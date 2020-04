“Idiotas de Florida”: Las increíbles imágenes de playas inundadas de gente a pesar del coronavirus

El gobernador republicano Ron DeSantis criticó la decisión de California de mantener cerrados dichos espacios naturales el mismo día que en Florida se registraron 58 muertes por COVID-19

Las redes sociales y los medios de comunicación se hicieron eco este sábado de cómo algunas recién abiertas playas de Florida se llenaban de personas que ni parecían estar guardando los seis pies normativos de distancia ni llevaban ningún tipo de mascarillas.

En Twitter, bautizaron el suceso con el hastag #FloridaMorons (“idiotas de Florida”) para poner en evidencia la irresponsabilidad que supone todavía saltarse las normas de distanciamiento social. Los usuarios de la red social convirtieron el hastag en tendencia al compartir imágenes de las playas repletas de gente.

#FloridaMorons is trending after the state begins to ease up on their stay-at-home restrictions, leading tons of people to flock to the beaches pic.twitter.com/nLUFylUhBh — NowThis (@nowthisnews) April 19, 2020

El gobernador del estado, el republicano Ron DeSantis, dio el viernes vía libre a los municipios costeros para que volvieran a abrir sus playas. Los condados de Duval y St. Johns, cuenta The Washington Post, sí que ordenaron la reapertura mientras que el condado de Miami-Dade se está planteando seguir sus pasos.

DeSantis también consideró esencial que los residentes de su estado hagan ejercicio al aire libre el mismo día que Florida confirmó 58 muertes más por coronavirus. El gobernador criticó que en las playas californianas “saliera una fota de policías” cuando hay una persona que “solo está trotando”.

Lot of folks antsy to get back on the beach for exercise. Don't forget the social distancing. #FirstAlertWX @actionnewsjax pic.twitter.com/SDYucKGLDs — Garrett Bedenbaugh (@wxgarrett) April 17, 2020

Aunque el estado de Florida no llegó a forzar el cierre de playas durante la pandemia, la comparecencia de DeSantis dio luz verde a que el también republicano alcalde de Jacksonville, Lenny Curry, anunciara el mismo viernes la reapertura de las playas del condado de Duval. Curry sí que prohibió algunos objetos como toallas o sillas de playa e impidió que grandes grupos de personas se reúnan durante mucho tiempo entre las 6 y las 11 de la mañana y las 5 y las 8 de la noche.

Pero la multitud que se presentó en la playa de Jacksonville también ignoró las restricciones de la alcaldía. “La gente estuvo nadando, montando en bici, surfeando, corriendo y pescando”, según informó CNN. Los agentes dijeron que no habían visto ningún problema pero las fotos no parecen indicar lo mismo.

El estado de Florida ha tenido 26 muertes por COVID-19 en lo que va de fin de semana. Este aumento eleva su cifra de decesos a un total de 774, según Worldometers. Los contagios aumentaron allí en más de 1,000 casos y alcanzaron así las 30,357 infecciones.